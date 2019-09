Trema la terra in Calabria, gente in strada a Cosenza e Rende

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel pomeriggio in provincia di Cosenza. Secondo il sito dell’INGV la magnitudo è 3.4, mentre l’epicentro è stato individuato circa 4 km ad Ovest di Cerisano, con coordinate geografiche (lat, lon) 39.26, 16.14.

Il sisma si è verificato a 31.6 km di profondità ed è stato avvertito distintamente fino a grandi distanze. La scossa è stata "sentita" in un raggio di 50-70 km, ed anche a Catanzaro.

Grande paura, oltre che a Cosenza, a Rende, Mendicino, Cerisano, Castrolibero e in tutto il comprensorio calabrese settentrionale, tra Sila, Catena Costiera e Pollino, soprattutto da coloro che si trovano nei piani alti. In alcune zone la gente è scesa in strada per precauzione. Non ci sarebbero danni o feriti.