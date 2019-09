Calcio a bambino marocchino perché si avvicina alla figlia, denunciata coppia

La polizia di Cosenza ha denunciato due giovani, T.D. 22 anni e M.V. 24 anni, accusati di aggressione ai danni di un bambino immigrato.

I FATTI | L'accaduto risale a qualche giorno fa, intorno alle 19 di martedì scorso, quando, in una traversa di Corso Mazzini, via Macallè, un uomo aveva aggredito un bimbo di tre anni di nazionalità marocchina che si era avvicinato alla neonata, trasportata in una carrozzina.

Il gesto del bambino aveva provocato la reazione della giovane coppia, prima della donna poi dell’uomo, che hanno aggredito il bimbo, dandogli un calcio all'addome e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

LE INDAGINI | Incessante è stata l’attività di indagine svolta in questi giorni dal personale delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Cosenza per identificare l’uomo. Dalla visione dei filmati delle numerose videocamere di sorveglianza si è riusciti ad individuare le persone presenti all’accaduto le cui testimonianze hanno permesso di identificare gli autori dell’aggressione.

I due sono stati deferiti in stato di libertà all'A.G. per lesioni personali aggravate.