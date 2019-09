Crotone, Sblocca Cantieri e Acquisti Sottosoglia: seminario della Camera di Commercio

Si terrà il prossimo 10 settembre 2019, dalle 15.30 alle 18:00, presso la sala Pitagora della Camera di Commercio di Crotone, il seminario “Sblocca Cantieri e Acquisti Sottosoglia”. L’iniziativa rientra tra attività di prevenzione della corruzione e trasparenza poste in essere dall’Ente Camerale ed è rivolta al personale ed agli amministratori non solo della Camera, ma di tutti gli Enti del territorio interessati alla tematica in ragione delle funzioni svolte.

Ai saluti del Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese, seguirà l’introduzione del Segretario Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente, Paola Sabella.

Il relatore del seminario sarà Pasquale Monea, Segretario Generale della Provincia di Cosenza e collaboratore del quotidiano Il Sole24Ore.

“Il seminario in oggetto – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese -¬ tratta una tematica di grande rilievo nella Pubblica Amministrazione, i cui operatori quotidianamente si confrontano con le problematiche ad essa collegate. Abbiamo voluto porre l’accento sulle questioni relative allo sblocco dei cantieri ed agli acquisti sottosoglia invitando a relazionare un esperto, quale è il Segretario generale Pasquale Monea, nella consapevolezza che sia il personale camerale che quello appartenente agli Enti territoriali che si confrontano con la normativa di riferimento, avrà occasione di arricchire le proprie conoscenze in materia”.