Servizio Civile: assegnati 6 volontari alla Pro Loco di Aiello Calabro, tre i progetti

“Grazie al lavoro incessante dell’Unpli Calabria e del Responsabile del Servizio Civile Calabria, Pasquale Ciurleo, abbiamo ottenuto un risultato importante e significativo sul servizio civile universale. In particolare, a livello regionale sono stati assegnati 180 volontari alle Pro Loco”. È quanto ha affermato Marco Cino, presidente della Pro Loco di Aiello Calabro.

La Pro Loco di Aiello Calabro beneficerà di 6 unità due volontari per progetto: Pro Loco Aiello Calabro - progetto Servizio Civile: ‘Le Tradizioni Culinarie della Calabria’; ‘I Percorsi Naturalistici tra fede e Cultura’ e per concludere ‘I Rituali Popolari Religiosi della Calabria’ - Settore Patrimonio Artistico e Culturale. L’avvio in servizio avverrà entro il 30 aprile 2020. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 10 ottobre 2019.

“Sono molto soddisfatto di questo risultato: sei giovani del nostro territorio - ha dichiarato il presidente Marco Cino - potranno fare una bella esperienza formativa, accrescere il loro bagaglio nell’ambito della promozione della nostra principale ricchezza: la bellezza dei luoghi e della storia. È stato un percorso lungo che ha portato al raggiungimento di un obiettivo che mi ero posto sin dalla mia elezione a presidente della Pro Loco. Ora finalmente siamo pronti a partire”.

“Il contributo dei sei giovani volontari sarà importante per tutte le iniziative che metteremo in campo nei prossimi mesi e andrà a sommarsi al già prezioso lavoro di tutti i soci della nostra Pro Loco, per non parlare dell’importante ricaduta economica che avrà sul territorio”.