Tamponamento a catena in via Cutro, intervento della Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale di Crotone stamattina intorno alle 11 in via Cutro, quando una Fiat Tipo condotta da un 45enne, per cause in corso di accertamento, è andata a finire contro un’altra auto, un’Alfa Romeo in sosta e di proprietà di un 42enne. Dopo l’impatto, quest’ultima vettura, a sua volta, ha urtato la Suzuki Swift di un 32enne.

I tre veicoli hanno riportato diversi danni ed il conducente della Fiat, con una autoambulanza, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale cittadino dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni.

Gli accertamenti della Polizia Locale continuano perché, tra l’altro, uno dei veicoli in sosta probabilmente sarebbe anche senza assicurazione.