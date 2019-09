Cirò. Altro esodo sulla costa ionica, 57 pakistani approdano a Marinella: soccorsi

Sono 57, tutti maschi e di origine pakistana, gli immigrati che nella notte scorsa hanno toccato terra sbarcando su tratto costiero della Marinella di Cirò dopo un lungo viaggio in barca a vela.

A soccorrerli sono arrivati in mattinata diversi volontari insieme ai Carabinieri e ai marittimi assieme al sindaco Paletta, ognuno per la loro parte ha quindi provveduto ad assistere e a far alloggiare i cittadini stranieri per poi procedere al loro riconoscimento fino alla collocazione nel centro di accoglienza S.Anna.