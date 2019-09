Scuola Calabria è il progetto che riporterà alle origini i ragazzi emigrati all’estero

Sta per partire un progetto dal titolo ‘Scuola Calabria’, la rete dei giovani calabresi emigrati, che ritornano per un mese in Calabria alla scoperta delle loro origini, che tra le altre tappe toccherà anche i centri storici della Città d’Arte di Corigliano-Rossano, lunedì 9 e martedì 10 settembre.

È quanto fa sapere l’assessore alla Cultura e Solidarietà Donatella Novellis informando che il progetto promosso dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (Iscapi) e patrocinato dall’Amministrazione Comunale sarà illustrato nel dettaglio nel corso di una conferenza stampa. Parteciperanno all’incontro Lenin Montesanto con gli operatori dell’informazione, oltre alla Novellis, interverranno l’assessore alla promozione dei centri storici Anna Maria Turano che, insieme all’assessore al turismo e alla Città Europea Tiziano Caudullo è coinvolta nel progetto e, tra gli altri, Domenico Terenzio e Federico Smurra, presidenti delle rispettive Proloco Corigliano Calabro e Rossano La Bizantina, Francesco Marino per la Rete Turistica, il Presidente dell’Iscapi, Salvatore La Porta, Santo Perri della Eranos Sybaris ed il Sindaco Flavio Stasi.

Il progetto itinerante si inserisce nel programma Pitagora Mundus ed è promosso in collaborazione con l’Associazione ‘I Borghi Più belli d’Italia’, la conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì stesso al Palazzo degli Specchi del Comune unico.