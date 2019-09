Scoperta una nuova piantagione di marijuana: questa volta a Sambiase

Una nuova piantagione di marijuana è stata scovata dai Carabinieri di Lamezia Terme. Questa volta ci troviamo in località Mitoio di Sambiase ma lo scenario rimane identico.

Lunghi tubi in gomma, di quelli da giardino per irrigare, allacciati abusivamente sulle tubature che riforniscono la zona e qualche attrezzo da lavoro abbandonato sul posto a fare da cornice ad un’altra ventina di piante di marijuana, nascoste fra la fitta vegetazione, alte fra uno e tre metri circa, in perfetto stato.