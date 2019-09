Scirubetta, parte un viaggio sensoriale alla scoperta del gelato artigianale

Miele di fichi, mosto cotto e ancora succo di agrumi, frutta, caffè e cioccolata. Il gelato artigianale viene celebrato nel corso del Festival più famoso di Reggio, dal 14 al 17 settembre intitolato ‘Scirubetta’ cle cui origini derivano dalla parola araba “Sherbet” che significa bevanda fresca. Il festival, giunto alla sua seconda edizione, vuole ripercorrere la storia millenaria del gelato attraverso un fantastico viaggio sensoriale dentro i veri sapori del gelato artigianale esaltati dall’abilità, l’esperienza e la fantasia dei maestri gelatieri che presenteranno dei gusti unici creati per l’occasione.

Organizzato da Confartigianato e dall’Apar-Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini, il Festival del gelato artigianale si svolge nell’ambito delle Festività Mariane della città di Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze gastronomiche del territorio.

Il successo dello scorso anno è nei numeri: oltre 100000 i visitatori che nei quattro giorni della kermesse hanno degustato più di 30000 coppette e 70000 assaggi. Anche quest’anno, Reggio Calabria avrà un grande villaggio del gelato artigianale nel cuore della città. Il Lungomare Falcomatà ospiterà per quattro giorni un festival unico, dove la bontà del gelato artigianale, preparato con le migliori materie prime, incontrerà arte e cultura grazie ai tantissimi eventi organizzati.

E non mancherà la competizione, dato che sarà proprio il pubblico a decretare il vincitore tra i gelatieri in gara. Si potranno infatti assaggiare i gusti esclusivi, attraverso l’acquisto dei gettoni: ogni gettone darà la possibilità di degustare una coppetta di gelato e il gusto più apprezzato dal pubblico, quello che riceverà più gettoni, sarà il vincitore del Premio della giuria popolare.

Sono inoltre previsti speciali show cooking dedicati al gelato salato che accompagnerà i piatti creati per l’occasione da quattro chef calabresi, conosciuti su tutto il territorio nazionale e non solo: saranno presenti Fortunato Aricò, Filippo Cogliandro, chef e patron de “L’A Gourmet L’Accademia”, Nino Rossi, noto per il progetto “Qafiz” a Santa Cristina d’Aspromonte e Riccardo Sculli, calabrese nato a Toronto, promotore di una cucina attenta alla salute.

Questa vuole essere la filosofia di Scirubetta, il Festival del Gelato Artigianale di Reggio Calabria: coniugare la bravura e l’esperienza artigianale dei Maestri Gelatieri con le tecniche più moderne, sane e sicure della produzione del gelato, la ricerca di ricette e ingredienti della tradizione con la sperimentazione di abbinamenti sorprendenti e originali. Un tour tra i sapori più tipici di tanti territori italiani racchiusi in una semplice, deliziosa coppetta di gelato.