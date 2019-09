Partita Reggina-Cavese: pietre contro i tifosi ospiti. Daspo per due ventenni

Cercavano di raccogliere delle pietre, a volto coperto, nel luogo in cui erano di passaggio i mezzi di trasporto della tifoseria ospite. È successo nel corso della partita di calcio Reggina-Cavese, disputata allo stadio Granillo lunedì scorso, e valevole per il campionato di Serie C.

Per questo due giovani reggini di 20 anni, rispettivamente D.V.G. ed S.I., sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di Daspo. Entrambi, dunque, sono ora sottoposti all’obbligo di presentazione in Questura in occasione di tutte le future manifestazioni sportive in cui sia impegnata la squadra della “Reggina 1914”.