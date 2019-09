Rende. Il sindaco torna da Nadia per parlare di progetti sulla disabilità “da fare assieme”

Manna - Mondera - Artese

Nadia Mondera, sul suo profilo di facebook, scrive cosi: “le persone felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno…”.

Un grande esempio di vita, un esempio a cui si è legato da tempo il sindaco di Rende Marcello Manna e la sua giunta. Nella scorsa consiliatura Nadia fu nominata consulente alla disabilità dallo stesso Manna e i contatti, da quel giorno, non si persero.

Nadia è affetta da Sla, ma ha una grande capacità che è quella di far uscire le persone dalla sua stanza più forti di prima. Ed è proprio lei che dal suo letto riesce a dare energia agli altri. Il sindaco di Rende ,in questi giorni, è tornato da Nadia per parlare di progetti sulla disabilità “da fare assieme”.

Ad accompagnare il sindaco l’assessore alle politiche sociali del Comune di Rende Annamaria Artese. Tra Nadia e il sindaco di Rende c’è un rapporto molto bello. Fatto di sorrisi e anche di botta e risposta vivaci.

Lei comunica attraverso il pc e la sua grinta ha subito colpito il primo cittadino che ,da sempre, ha detto alla sua giunta: “Nadia è la mia migliore collaboratrice. Non esistono paragoni…”. Come prescritto dalla Legge 328/2000, i comuni, d’intesa con le Aziende Sanitarie, devono predisporre, su richiesta della persona con disabilità, un progetto individualizzato che consenta di realizzare la piena integrazione degli stessi. Sulla base di queste prerogative il caso di Nadia Mondera è stato preso in carico da una delle equipe multidisciplinari presenti nel Comune di Rende. Non manca assistenza domiciliare 24 ore su 24 e assistenza sanitaria.

E al termine della visita il sindaco Manna in una nota ricorda che “chiederemo alla Regione Calabria lo stanziamento di un fondo straordinario ad hoc per l’acquisto di un innovativo ausilio, altamente tecnologico, di comunicazione aumentativa, progettato dalla Università della Calabria, che possa permettere a Nadia una più fluida comunicazione. Nadia è appassionata dei social e comunica alla grande e noi siamo qui per agevolare e far andare più veloce la nostra consulente migliore. Il nostro vero esempio di vita”.