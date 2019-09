Ospedale Cetraro. Concluso incontro in Regione, arriva la nomina del primario di ginecologia

"Finito l'incontro con Cotticelli, Belcastro e il Presidente Oliverio. Domani sarà nominato il primario di ginecologia e ostetricia, lunedì Cotticelli e Belcastro saranno al Ministero per portare la conclusione delle criticità emerse e comunicare, in attesa della richiesta di deroga, la revoca della sospensione”.

Lo comunica sul suo profilo Facebook il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, da stamattina in protesta alla Cittadella regionale (LEGGI QUI). “Il risultato di oggi - afferma - ci soddisfa. Finalmente abbiamo date certe. Grazie al Presidente Oliverio per il contributo offerto alla discussione. Insieme al consigliere regionale, Giuseppe Aieta, rientriamo a casa. Grazie a tutti voi per il sostegno di queste settimane.”