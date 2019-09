Mimmo Lucano ritorna a Riace, Candido: ottima notizia per la Calabria

“Quella della revoca del divieto di dimora a Riace per Domenico Lucano (LEGGI QUI), ex sindaco del comune di Riace è un’ottima notizia che arriva proprio mentre il governo Conte bis sta giurando e che, per questo, ci auguriamo possa essere di buon auspicio anche per la Calabria dove c’è assai bisogno di un’alleanza forte per lo Stato di diritto e i diritti umani, a cominciare dal diritto alla salute e a vivere in un ambiente sano e sicuro”.

È quanto si legge in una nota stampa di Giuseppe Candido, componente del consiglio generale del Partito Radicale Transnazionale e Transpartito, che aggiunge:

“Siamo ottimisti per le vicende giudiziarie dell’ex sindaco, indagato per una serie di irregolarità riguardanti l’accoglienza ai migranti, ma che persone che ha fatto dell’accoglienza una missione e che finalmente si è visto revocare dal tribunale di Locri il divieto di dimora in vigore dall’ottobre scorso e ha potuto riabbracciare suo padre”.