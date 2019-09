Calcio, Fc Crotone: un’altra bella pagina di sport a Roccella

Ancora una volta la tradizionale amichevole d’inizio stagione tra Crotone e Roccella è stata l’occasione per far vivere una vera e propria giornata di festa agli appassionati di sport della cittadina reggina.

Allo stadio “Ninetto Muscolo” un bel momento di festa per il calcio, con tante gente sugli spalti, soprattutto con i tifosi pitagorici che non hanno voluto mancare nemmeno a questo test infrasettimanale.

Amichevole utile per mettere minutaggio nelle gambe agli elementi che non hanno avuto molto spazio in queste prime gare ufficiali, a quelli che sono arrivati negli ultimi giorni di mercato come Maxi Lopez e Marrone o reduci da infortuni come Vido. Per la cronaca, sono stati due i gol realizzati messi a segno: al 17’ Vido, imbeccato da Crociata, trafigge Scuffia con un preciso diagonale di sinistro; al 38’ è Maxi Lopez, su rigore, a raddoppiare. Partita ovviamente a senso unico con tante occasioni da rete per gli squali è una gran festa sugli spalti. L’importante era mettere minuti nelle gambe e anche riuscire ad evitare infortuni per continuare nel migliore dei modi la preparazione in vista dell’Empoli.

ROCCELLA: Scuffia (9’st Commisso); Faiello (18’ Di Franco), Cavallaro, La Gamba (1’st Magno), Matozzo (1’st Santaguida), Liviera, Mbaye (31’ Pascuzzo), Sangare (9’st Reitano), Luperto (1’st Figliomeni), Leveque (18’st Teti), Leonardi (1’st Romeo). All. Galati

CROTONE PRIMO TEMPO: Festa; Golemic, Marrone, Gigliotti; Rutten, Zak, Gomelt, Crociata, Molina; Vido, Maxi. All. Stroppa

CROTONE SECONDO TEMPO: Festa (20’ Figliuzzi); Barberis, Marrone (24’ Golemic), Mariani; Molina, Messias, Itrak, Benali, Mazzotta; Maxi (20’ Evan’s), Simy.

Arbitro: Femia di Locri

Reti: 17’ Vido, 38’ su rigore Maxi