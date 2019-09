Castrovillari: interventi infrastrutturali e di riqualificazione per 2mlne 500mila euro

L’Amministrazione comunale di Castrovillari nella seduta di Giunta municipale di oggi pomeriggio ha deliberato un’articolata azione dedicata a più interventi per ben 2milioni500mila euro.

Questi vengono richiesti nell’ambito del Piano Nazionale di Messa in Sicurezza degli Edifici e del Territorio, gestito dal Ministero dell’Interno.

Lo ha reso noto la stessa Amministrazione che al termine della riunione ricorda: ”gli atti riguardano, nello specifico, la messa in sicurezza del centro storico- area Ponte della Catena- per euro un milione di euro; la mitigazione del rischio idraulico- località Ponte Virtù- per euro un milione; e il consolidamento del costone della Madonna del Castello per euro 500mila euro.”

“Opere che aiuteranno a garantire meglio il patrimonio ed i beni comuni attraverso realizzazioni attese e necessarie per gli spazi ed i luoghi interessati. Questo lo spirito della programmazione con i suoi collegati.”