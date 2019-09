Centro per l’impiego: Comune Palmi impegnato per scongiurarne la chiusura

L’Amministrazione Comunale di Palmi interviene sul tema della chiusura del Centro per l’Impiego – sede di Palmi, per fare chiarezza ed esporre i fatti inerenti una vicenda sulla quale sono circolate notizie non corrette.

"I competenti uffici regionali, - si legge nella nota del Comune - con una nota inviata sul tema, avevano sottoposto al Comune di Palmi le proprie perplessità riguardo l’inadeguatezza dei locali che ospitano il centro per l’impiego. Si trattava tuttavia di criticità legate ad avvenimenti molto datati, ai quali si era già posto rimedio e che non costituivano più fonte di pericolo. Per tali ragioni, con una nota risalente al 24 Luglio scorso, avevamo dato riscontro alla nota inviataci dagli uffici tecnici regionali, alla quale era stata inoltre allegata un’ampia relazione tecnica attestante la sicurezza dei locali.

Successivamente, con un’altra nota, gli uffici regionali chiedevano al nostro ente ragguagli in merito alla disponibilità dell’ascensore della struttura. Per come emerso da una riunione tenuta anche con i responsabili degli Uffici del Giudice di Pace, anch’essi situati nella stessa struttura, abbiamo replicato a quest’ultima nota comunicando che l’ascensore è perfettamente funzionante e regolarmente mantenuto."

"Alla luce di ciò, - si legge infine - appare evidente come questa Amministrazione Comunale si sia sin dal primo momento attivata sul tema senza fare grandi proclami, contrariamente a quanto riportato da voci che parlavano di immobilismo e noncuranza del tema da parte di Palazzo San Nicola. Siamo costantemente in contatto con gli uffici preposti e, il prossimo lunedì, saremo nuovamente presso la Cittadella Regionale per un incontro con il presidente Mario Oliverio, che si è già attivato per la revoca del provvedimento di chiusura e la conseguente riapertura della sede di Palmi del Centro per l’Impiego".