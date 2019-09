Lamezia. Albero si spezza e sfonda il vetro dell’auto: illeso marito, ferita la moglie

A causa del maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto in diverse aree della Regione, il fusto di un albero si è spezzato abbattendosi su auto in transito. È successo tra Località Vonio e Acquafredda nel comune di Lamezia Terme, dove a bordo della vettura posteggiata c'erano una coppia di coniugi. Sfiorata la tragedia, è stata solo la donna a riportare lievi ferite alla testa, trasportata immediatamente in ospedale da una vettura privata prima dell'arrivo del Suem118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme per mettere in sicurezza la vettura. La polizia effettuerà intanto i rilievi del caso mentre i vigili del fuoco stanno procedendo al taglio dell'albero. La strada interessata è per adesso chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.