Autocarro si schianta contro un’auto sulla Ss 280: passeggeri incolumi

Tanta paura per i passeggeri che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale verificatosi lungo la provinciale 280 a Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, una Mercedes C180d e un autocarro si sono scontrati provocando solo tanta apprensione ma fortunatamente nessun ferito.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco giunti sul posto per la messa in sicurezza della carreggiata. Presenti anche polizia, personale Anas e sanitari del 118.

Al momento si registrano disagi per la viabilità. Il tratto stradale è infatti percorribile su una sola corsia.