Esilio finito per Lucano. Tribunale revoca revocato il divieto di dimora a Riace

Mimmo Lucano

Esilio finito per Mimmo Lucano: l’ex sindaco di Riace può infatti tornare a casa. È la decisione del Tribunale di Locri che ha accolto la richiesta depositata nei giorni scorsi dai suoi legali, e che ha quindi revocato il divieto di dimora che ha finora impedito a Lucano di rientrare nel suo paese.

Qualche giorno fa è tornato a Riace anche il padre di Lucano che, dopo essere stato ricoverato nell’ospedale di Catanzaro per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ha rimesso piede nel borgo della Locride.

Ad agosto scorso cittadini, artisti e associazioni riuniti nel Comitato 11 giugno avevano lanciato un appello a Mattarella, per fare in modo che Lucano potesse rientrare per assistere il papà (LEGGI).

L’ex sindaco è stato travolto dall’inchiesta “Xenia”, su cui è attualmente in corso il processo in cui è imputato assieme ad altre 26 persone.