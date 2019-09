Elezioni comunali, il 10 novembre si vota a Lamezia. Attesa per il Consiglio di Stato

Il prefetto della Provincia di Catanzaro Francesca Ferrandino ha indetto le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Lamezia Terme, Cropani e Petronà. La data è stata fissata al 10 novembre, quando saranno convocati “i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali di cui all’articolo 143, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, nonché domenica 24 novembre 2019, per l’eventuale turno di ballottaggio dei Comuni di Lamezia Terme, Cropani e Petronà. Le commissioni straordinarie dei Comuni di Lamezia Terme, Cropani e Petronà sono incaricate dell’esecuzione del presente decreto e dei successivi adempimenti di competenza”.

Tuttavia per il Comune di Lamezia Terme è necessario attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, prevista per il prossimo 19 settembre, sullo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.