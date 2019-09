Pizzicato in casa con armi da guerra. Arrestato poliziotto 46enne a Cosenza

È stato pizzicato a casa con una pistola semiautomatica, usata dalle forze dell’ordine, marca Beretta mod. 92FS cal.9x19 parabellum, con matricola abrasa, completa di un caricatore rifornito di 15 cartucce calibro 9x19 ed altre 23 cartucce dello stesso tipo. E per questo motivo un uomo di 46 anni è finito in manette.

È successo ieri sera a Cosenza, dove nel corso di controlli, la squadra mobile ha effettuato perquisizioni domiciliari e durante le attività hanno controllato lo scantinato di A. M. M., dove nascosta tra alcuni indumenti hanno trovato l’arma. Il 46enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di arma da guerra e relativo munizionamento e ricettazione.

L’uomo è stato poi portato nel carcere di Cosenza, mentre sono in corso le indagini per verificare se l’arma in questione sia stata usata nel corso di alcuni reati.