Incidente in via Gioacchino da Fiore, due feriti

È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina in via Gioacchino da Fiore in prossimità di via Saffo a Crotone. Due veicoli, una Fiat doblò ed un Audi nel percorrere il tratto di strada suddetto, per cause in corso di accertamento si sono scontrate, il Doblò ha infatti tamponato l’altro mezzo.

Per l'urto, una donna che in quel momento stava attraversando la strada sulle strisce pedonali ha riportato contusioni ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Crotone per le cure del caso, cosi come il conducente dell'Audi.

Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso e per smaltire il traffico che causa appunto l' incidente è rimasto bloccato per alcuni minuti.