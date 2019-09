Strongoli Marina. Fermato con marijuana e hashish, denunciato 21enne

Un 21enne di Strongoli è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Durante una perquisizione personale, avvenuta nella frazione Marina del centro del crotonese, i militari gli hanno ritrovato 16 grammi di marijuana, che era suddivisa in tre involucri, e quasi mezzo grammi di hashish, oltre che del denaro contante per 150 euro. Il tutto è stato sequestrato.