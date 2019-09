Vela, Manuel De Felice e Alice Tiano sono i nuovi campioni italiani O’Pen Skiff

E’ Manuel De Felice il campione italiano Under 17 della classe O’Pen Skiff. Il titolo è arrivato dopo tre giorni di regate nelle acque dello stretto di Messina, in concomitanza con la Coppa Primavela, promossa dalla FIV. L’atleta del Circolo Nautico Monte di Procida ha chiuso le tre prove della giornata odierna con due secondi ed un primo, rimanendo così saldamente al comando della classifica con 23 punti. Dietro di lui Matteo Lubrano Lavadera (LNI Procida) con 50 punti, che fino all’ultima prova si è conteso il secondo gradino del podio con Filippo Michelotti del Circolo Vela Arco che si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo.

Aspettative non rispettate per il campione europeo Leonardo Nonnis (LNI Villasimius) che ha chiuso in sesta posizione. Anche il titolo italiano femminile è andato al Circolo Nautico Monte di Procida: sul gradino più alto del podio è infatti salita Alessia Tiano davanti a Beatrice Conti del Circolo Vela Arco. La medaglia di bronzo è invece andata ad Alice Sussaro della LNI del Sulcis. In gara anche gli atleti Under 13 che si sono contesi l’ambita Coppa del Presidente della FIV per la classe acrobatica. Anche per loro l’ultima giornata ha consentito di effettuare tre belle prove che hanno confermato la supremazia di Elias Nonnis (LNI Villasimius) che un 13mo, un quarto ed un terzo posto di giornata è salito sul gradino più alto del podio lasciandosi alle spalle Riccardo Michellotti (C.V. Arco) a 31 punti di distacco.

Completa il podio maschile il tarantino Giorgio Salvemini, mentre l’oro femminile è andato a Letizia Eribea Cannavizzi del Circolo nautico e Vela Argentario, quarta nella classifica overall, che ha preceduto Alice Caronna del Circolo Vela Sicilia. Alla cerimonia di premiazione della Primavela, a consegnare il titolo nazionale è stato il presidente della FIV, Francesco Ettorre. Per l’O’Pen Skiff il prossimo appuntamento a calendario è la V tappa del Circuito Nazionale in programma a Rimini dal 4 al 6 ottobre.

Si è conclusa la 34 edizione della Coppa Primavela. Un vento leggero da Nord ha permesso lo svolgimento dell'intero programma con le partenze delle ultime prove degli O'Pen Bic e dei Techno 293 che sono state date poco prima del tempo limite fissato per le 15.30.

Due le prove disputate oggi dalla flotta degli Optimist/Coppa Primavela per un totale di 6 prove, 3 prove oggi per gli Optimist/Coppa del Presidente e Cadetti per un totale di 8 prove. Ben quattro prove per O’Pen Bic per un totale di 9 prove per gli O’Pen Bic/Coppa del Presidente e 10 prove per O’Pen Bic/Campionato. 3 prove oggi per i Techno 293/Coppa del Presidente e 4 per i Techno 293/Coppa Primavela per un totale di 9 prove.

Prima delle premiazioni della Coppa Primavela, il presidente della FIV Francesco Ettorre ha consegnato i diplomi ai 45 bambini che hanno partecipato alla seconda edizione del Meeting Nazionale delle Scuole Vela, per i velisti in età pre-agonistica. Presenti alla Cerimonia di chiusura il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Carlo Colella, Presidente del Circolo Velico Reggio e Paola Passamani Presidente del Comitato Organizzatore.

Questi i vincitori. Optimist - Coppa Primavela: Mattia Benamati (FV Malcesine); Niccolò Maria Sparagna (LNI Scauri); Damiano Livoti (CN NIC).

Optimist - Coppa Cadetti: Francesco Tesser (Società Triestina Vela); Tomaso Picotti (FV Peschiera); Sofia Bommartini (FV Malcesine).

Optimist - Coppa Del Presidente: Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino); Davide Cosseddu (YC Olbia); Emilia Salvatore (FV Desenzano).

O’pen Bic – Coppa Del Presidente: Elias Nonnis (LNI Villasimius); Riccardo Michelotti (CV Arco); Giorgio Salvemini (LNI Taranto).

Techno 293 - Coppa Del Presidente: Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia); Enrico Pintor (CV Windsurfing Club Cagliari); Martin Codiglia Vidach (Windsurfing Marina Julia).

Techno 293 – Coppa Primavela: Mathias Bortolotti (CS Torbole); Pierluigi Caproni (CV Windurfing Club Cagliari); Lorenzo Maroadi (FV Malcesine).

Sono stati consegnati 2 premi FairPlay a Martina Fragiacomo (SV Barcola e Grignano) e a Mathias Bortolotti (CS Torbole) per essersi comportati con lealtà e correttezza sportiva in mare e a terra. E' stato anche consegnato il Trofeo perpetuo dedicato a Lorenzo Cecchi, consegnato dalla madre Donatella al più piccolo atleta della classe Techno 293, Daniel Kreiter (Kalterer Sportverein Windsurfing).