Ospedale Spoke in difficoltà: Lo Polito incontra Cotticelli

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, questa mattina , ha incontrato a Catanzaro il Commissario per l’Attuazione del Piano di Rientro della Sanità calabrese, Saverio Cotticelli, rappresentandogli le esigenze dell’Ospedale del capoluogo del Pollino e ribadendo le necessità da risolvere e non più procrastinabili.

Secondo quanto si apprende da fonti comunali, il primo cittadino ha richiesto l’immediata soluzione dell’annosa questione delle sale operatorie (quelle nuove mai entrate in funzione) nonché il problema recente legato a interventi chirurgici programmati per la carenza di anestesisti, non più sufficienti, oltre la risoluzione dei problemi legati al servizio erogato dalle Unità di Pediatria, Ortopedia e del Laboratorio Analisi.

Da parte sua il generale Cotticelli, oltre a ringraziare il primo cittadino per l’importante interlocuzione diretta, - si legge in una nota - ha garantito la massima attenzione ed impegno per la soluzione immediata delle problematiche rappresentate dando , per di più, la disponibilità ad ulteriori incontri periodici per affrontare e risolvere tutte le questioni , fondamentali per il funzionamento dei servizi sanitari dell’Ospedale Spoke nonché della Medicina Territoriale.