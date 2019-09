Maltempo: ancora pioggia in Calabria, continua l’allerta gialla

L’area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali, insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni nord-occidentali, con primi fenomeni intensi su Piemonte e Lombardia.

Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, mercoledì 4 settembre il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia, specialmente sulle aree centro-orientali.

Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 5 settembre, le precipitazioni - a prevalente carattere di rovescio o temporale - interesseranno il Piemonte e la Lombardia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti, sulla Calabria – come in altre regioni - è stata valutata allerta gialla per tutta la giornata di domani.