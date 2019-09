Auto esce di strada nel crotonese: ferito il conducente

Un incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sul tratto di strada che collega Crotone a Cutro. Un’auto, per cause ancora sconosciute, è uscita di strada per poi precipitare in una scarpata e ribaltarsi su se stessa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone allertati dai sanitari del 118. L'intervento dei pompieri è servito al recupero del ferito e messa in sicurezza della vettura in condizioni precarie.