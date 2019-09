Si smarriscono alla ricerca di funghi: ritrovati dopo diverse ore

Due persone, intente a cercare funghi, si sono perse ieri nei boschi di Fabrizia ma sono state ritrovate e soccorse dopo alcune ore dai militari della locale Stazione Carabinieri Forestale.

I due, B. R. e P. S., provenienti dalla limitrofa provincia di Reggio Calabria, nelle prime ore del mattino, dopo aver parcheggiato la propria auto, si erano allontanati in direzione “Passo dell’Abate” alla ricerca di funghi.

A causa dell’improvviso cambiamento delle condizioni climatiche, i due cercatori di funghi hanno perso l’orientamento, non riuscendo più a trovare la strada per far ritorno alla propria vettura.

Approfittando di una zona dove i telefoni prendevano campo, i malcapitati sono riusciti a contattare la Centrale del 112, la quale ha allertato il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Fabrizia, per dare impulso alle immediate ricerche.

I militari, intorno alle 13, sono riusciti ad intercettare i dispersi nella località Monte Crocco, a circa 1200 mt di altezza. Spaventati ma in buone condizioni di salute, i due sono stati soccorsi e riaccompagnati alla propria autovettura.