Cassano, rincorreva la madre per casa con un coltello: in carcere sorvegliato speciale

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne per maltrattamenti in famiglia e violazione della sorveglianza speciale.

I fatti si sono svolti nella nottata di ieri, nella frazione Doria di Cassano all’Ionio, dove i militari si sono precipitati subito dopo aver ricevuto una segnalazione alla centrale operativa.

All’ingresso dell’abitazione la scena che si presentava era quella di una donna in preda al panico e del figlio alcolizzato che stava distruggendo la casa in preda ad un raptus. La madre aveva raccontato di essere stata dapprima aggredita verbalmente e poi rincorsa per tutto l’appartamento con un coltello da cucina, per essere poi minacciata di morte.

Ripetuti gli insulti del figlio contro la mamma anche in presenza dei militari, che a terra hanno rinvenuto il grosso coltello seghettato sottoposto a sequestro penale mentre la perquisizione è stata estesa al resto della casa.

La donna dopo essere stata visitata dalla guardia medica, ha sporto denuncia in caserma, affermando che gli episodi di violenza nei suoi confronti andavano avanti da alcuni anni; il figlio, B.L., 40 enne del posto, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale già dallo scorso anno, è stato quindi arrestato e trasferito nella Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.