Scontro tra auto sulla 106, ancora in pericolo l’83enne investito: salva la moglie

È ancora in pericolo di vita l’83enne di origini calabresi ma residente a Roma rimasto coinvolto, il 19 agosto scorso, nell’ennesimo grave incidente sulla “strada della morte” insieme alla moglie G. C. di 71 anni.

La coppia che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, era tornata per le vacanze in Calabria quando poco dopo le 8 del mattino, procedendo sulla Statale 106 in direzione di Reggio Calabria, sarebbe stata travolta da una Renault Twingo che avrebbe effettuato un sorpasso azzardato.

A più di due settimane dallo schianto, l’anziana donna è stata dimessa mentre l’uomo è ancora ricoverato in Rianimazione, in gravi condizioni e in prognosi riservata.