Edilizia scolastica, Provincia di Crotone finanzia 8 progetti

Ammontano a 375mila i fondi che la Provincia di Crotone ha destinato all’edilizia scolastica. Il presidente dell’Ente intermedio ha individuato le strutture che verranno finanziate: Liceo Classico “Pitagora” – Crotone importo stimato 60 mila euro; Liceo Scientifico “Filolao” – Crotone importo stimato 45 mila euro; Istituto Commerciale “Lucifero” – Crotone importo stimato 45 mila euro; Istituto per Geometri “ Santoni” – Crotone importo stimato 45 mila euro; Liceo“Gravina – plesso via G.Paolo II – Crotone importo stimato 45 mila euro; Istituto Industriale “ Donegani” – Crotone importo stimato 45 mila euro; Istituto Nautico “Ciliberto” – Crotone importo stimato 45 mila euro; Liceo Classico “ Borrelli” – Santa Secerina (KR) importo stimato 45 mila euro.

Le progettazioni, che costituiranno la base dell’intera pianificazione e programmazione avviata dall’amministrazione provinciale, formeranno la cosiddetta “banca progetti” in dotazione al settore di competenza per poter proporre interventi compatibili e coerenti con le risorse finanziarie dell’Ente nonché in conto ai diversi finanziamenti nazionali ed europei.

“Si prosegue quindi con l’attività di programmazione – ha spiegato il Presidente Ugo Pugliese – per avviare una nuova fase che accanto alla gestione delle emergenze dovrà portare avanti un percorso finalizzato all’attuazione di progetti e programmi complessi”.