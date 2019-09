Coppa Primavela, splendide condizioni per la seconda giornata

Una splendida giornata di vento ha caratterizzato la seconda giornata di Coppa prima vela che si sta svolgendo a Reggio Calabria. Così per gli oltre 350 piccoli velisti arrivati sulle sponde dello Stretto la competizione inizia a entrare nel vivo. Al suono del segnale di ammaino dell’intelligenza, l’esercito dei mini velisti abbandona le ludiche attività di terra e si avvia verso le imbarcazioni già armate e pronte a scendere in acqua.

Il vento sui 13 - 16 nodi da Nord ha permesso al comitato di regata di rispettare il programma e iniziare le procedure di partenza per le flotte Optimist e O'Pen Bic alle 12: quattro prove per gli O'pen Bic e tre per gli Optimist. Sul campo di regata di Pellaro i Techno 293 hanno incontrato condizioni più ventose e hanno dovuto aspettare a terra che il vento si stabilizzasse. Nel pomeriggio sono riusciti a disputare anche loro 3 prove.

Queste le classifiche provvisorie - per tutti da oggi entra lo scarto: Optimist. Sono tre le flotte degli Optimist, una per i nati nel 2010 che corrono per conquistare la Coppa Primavela, una per i nati nel 2009 per la Coppa Cadetti e una per i nati nel 2008 per la Coppa del Presidente.

Nel gruppo dei nati nel 2010/Coppa Primavela è in testa Niccolò Maria Sparagna (Lega Navale Scauri) con i parziali odierni di 3, 26/che scarta, 1; dietro di lui Mattia Benamati (FV Malcesine) che oggi registra 1, 2, 7/che scarta; in terza posizione Damiano Livoti (CN Nic) con 9/che scarta, 5, 4. La prima delle ragazze è Bianca Marchesini (FV Malcesine) che è sesta overall.

Tra i nati nel 2008/Coppa del Presidente, il primo della classifica provvisoria è Lawrence Valentino Blewett (FV Riva) con 22/che scarta, 1, 1; secondo Giuseppe Montesano (Sirena CN Triestino) con 3, 3, 14/che scarta; terzo Davide Cosseddu (YC Olbia) 6, 5, 8. La prima ragazza è Victoria Demurtas (FV Riva), quarta in overall.

In testa ai nati nel 2009/Coppa Cadetti c’è Erik Scheidt (CV Torbole) con 6/che scarta, 1 e 4; secondo è Christian Scudelari (FV Riva) con 26/che scarta, 2, 2; e terza Sofia Bommartini (FV Malcesine) con 5, 27/che scarta, 5.

Techno 293: Per i nati nel 2008: sempre primo Enrico Pintor (Windsurfing Club Cagliari) con un primo e un secondo di giornata, al secondo posto sale Martin Vidach Codiglia (Windsurfing Marina Julia), ieri terzo, con 3, 1 e al terzo posto Alice Evangelisti (LNI Civitavecchia) con DNS/che scarta e 7.

Tre prove per i nati nati nel 2009/2010: due primi anche oggi per Mathias Bortolotti (Circolo Surf Torbole), secondo Pierluigi Caproni (Windurfing Club Cagliari) con 4/che scarta, 2 e terzo Lorenzo Maroadi (FV Malcesine) con 2, 4. Prima delle ragazze sempre Vittoria Brighenti (FV Malcesine) 6 overall.

O’pen Bic: Quattro prove per il Campionato Italiano dove al primo posto si piazza Manuel De Felice (CN Monte Procida) con 1, 1, 5, 3, in seconda posizione Filippo Michelotti (Circolo Vela Arco) con 4, 18/che scarta, 8, 4, al terzo posto Matteo Lavadera Lubrano (LNI Procida) con 16/che scarta, 2, 10, 7. Beatrice Conti (CV Arco) prima tra le bambine, undicesima overall.

Quattro prove anche per i partecipanti alla Coppa del Presidente: primo Federico Quaranta (LNI Taranto) con due primi e due secondi odierni, al secondo posto Elias Nonnis (LN Villasimius) con 1, 3, 1, 5/che scarta, al terzo posto Riccardo Michelotti (Circolo Vela Arco) con 8, 6, 14/che scarta, 4. Prima tra le ragazze Letizia Canavizzi (CN Argentario), quinta overall.

Oltre ai giovanissimi atleti, anche oggi sono scesi in acqua 45 ragazzi provenienti dalle scuole vela di tutta Italia, selezionati per partecipare al Terzo Meeting Nazionale delle Scuola Vela. Accompagnati da 5 istruttori e dal Consigliere Federale Ignazio Pipitone, oggi hanno provato gli Optimist e nei prossimi giorni faranno attività di gioco sport sull’O’Pen Bic e sulle tavole Techno 293. Main sponsor della manifestazione che ben esprime la passione giovanile per questo sport, sarà ancora una volta Kinder+Sport affiancato dal fornitore ufficiale FIV U-SAIL.