Sindaci dello Ionio scendono in campo. Priorità: ospedale Sibaritide e strutture esistenti

Da una parte, l’impegno per la realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide. Dall’altra, l’urgenza di intervenire sulle strutture e sull’offerta sanitaria esistente: dalla riorganizzazione dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano, alla realizzazione della Casa della Salute nell’ex ospedale di Cariati al rafforzamento del presidio ospedaliero di Trebisacce fino alla massima attenzione per le aree interne (primo soccorso, medici di famiglia e ambulatori). Sono i temi messi sul tavolo durante la riunione dei sindaci dello Ionio per la sanità del territorio.

Primi cittadini e amministratori, che si sono riuniti in assemblea nelle sale giunta e consiglio del palazzo comunale in piazza Santi Anargiri, hanno espresso soddisfazione e sostegno all’iniziativa unitaria promossa dal Sindaco Flavio Stasi.

Una delegazione della area vasta, guidata da Stasi incontrerà il venerdì 6 mattina il Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria Saverio Cotticelli al quale sarà consegnato un documento unitario del territorio che sarà ufficializzato nelle prossime ore.