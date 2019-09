Rifiuti, sindaco: ennesimo tentativo di fare di Crotone la pattumiera della Calabria

“Non firmo nulla. Non avallo un ennesimo tentativo di fare di Crotone la pattumiera della Calabria.”- Lo scrive in una nota stampa il sindaco di Crotone Ugo Pugliese -

“Confermo il mio No, - scrive ancora il primo cittadino - espresso lo scorso 5 agosto all'ampliamento di Columbra, così come non posso accettare che mi si invii un documento senza un minimo di discussione tecnica come se fosse un “prendere o lasciare”.

Ho il dovere di difendere i miei concittadini da questa ulteriore incresciosa situazione che ci vede incredibilmente indicati come risolutore, nostro malgrado, del sistema dei rifiuti calabresi.”

“Siamo i più piccoli - si legge infine - ma proprio per questo non intendiamo recitare il ruolo di Calimero. Sapremo difendere il nostro territorio. Registro già le reazioni dei concittadini che sono stanchi di subire e che sicuramente saranno al nostro fianco così come registro con piacere, ed era già mia intenzione coinvolgerli, che i Consiglieri Comunali si sono mobilitati per richiedere un Consiglio Comunale straordinario.

Non molleremo di un centimetro su una battaglia che non è di una amministrazione ma dell'intera città.”