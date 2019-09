Parco della Sila. Iacucci concorde nel dedicare un sito all’onorevole Buffone

"Non posso che essere d’accordo sulla proposta avanzata dal Consigliere regionale Bevacqua di intitolare un sito del Parco della Sila all’indimenticato Pierino Buffone” - ha dichiarato il Presidente della Provincia Franco Iacucci.

“Compito di chi amministra oggi, oltre alle sfide attuali che sono tante e difficili per noi sindaci, è anche mantenere viva e accesa la memoria del passato. Bisogna mantenere viva la memoria di quegli uomini che sono simbolo di una politica con la P maiuscola: l’attività instancabile a difesa del proprio territorio, la presenza costante, il dialogo con tutti, lo spirito di servizio caratterizzavano l’Onorevole Buffone. Chi viene dal Savuto come me ne ha un ricordo chiaro e ancora forte."



Ma il suo impegno, dispiegato negli anni di politica attiva nei tanti ruoli ricoperti, ha riguardato da vicino anche la giusta valorizzazione dell’altopiano Silano: fu sua, infatti, la proposta di legge istitutiva del Parco Nazionale della Calabria. Oggi, - termina la nota - che finalmente il Parco della Sila è uscito dalla fase commissariale e si appresta a vivere una nuova stagione di rilancio sarebbe bello partire dal ricordo e dalla memoria di chi, prima di tutti, lo immaginò molti anni fa".