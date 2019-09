La Pallavolo Crotone in B2. Per le Sirene inizia una nuova avventura

Le sirene iniziano la preparazione della nuova avventura che nella prossima stagione le vedrà “nuotare” nell’avvincente esperienza della Serie B2, dopo la straordinaria ed emozionante conquista della promozione.

“Ho ancora sulla pelle la grande emozione una ciliegina sulla torta per la storica promozione” afferma Romina Pioli, storica capitana della formazione augurandosi di vivere un campionato “tranquillo, nonostante il salto di categoria, centrando prima possibile la salvezza, ricordando che la nostra è una formazione che non molla…mai”.

Le fanno eco le giovanissime Roberta Araldo e Giulia Ranieri: “siamo ancora emozionate per la scorsa promozione, è molto importante vivere e crescere sia umanamente che sportivamente in una società che ha sempre dimostrato essere una famiglia. Speriamo di poter dare il nostro contribuito anche in questa categoria superiore”.

“La nostra squadra – aggiunge Valentina Gambuzza - è una famiglia in cui si soffre e si gioisce insieme barcollando ma non mollando. Sono orgogliosa di essere ancora qui a Crotone e lottare per vedere in alto i colori di questa maglia”.

Per Aurora Cesario e Andrea Ranieri, giovani ma già di esperienza, è stato invece un sogno il raggiungimento dell’obbiettivo della passata stagione, inseguito da molto tempo. “Siamo molto felici ed onorate – affermano - per la fiducia che la società nutre nei nostri confronti. Siamo certe che la nuova stagione sarà utile per una ulteriore crescita e che si presenterà sicuramente piena di sacrifici e di impegni, e che dovremo combattere fino alla fine”.

Letizia De Rose, giovane libero protagonista della scorsa promozione racconta con emozione indescrivibile il risultato dello passato campionato, sperando che “sia il primo di una lunga serie, da vivere con la grande famiglia della Pallavolo Crotone”.