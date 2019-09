Molesta e infastidisce i passanti in Piazza Pitagora: arrestato nigeriano

Momenti di tensione ieri mattina in Piazza Pitagora a Crotone dove un giovane cittadino extracomunitario ha iniziato ad infastidire i passanti urlando, gesticolando e pretendendo da loro del denaro.

In seguito ad una segnalazione al 113, sono giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante di Crotone che con non poche difficoltà hanno bloccato il ragazzo e lo hanno identificato in O. M., nigeriano di 33 anni.

Nel corso della colluttazione, nella quale lo straniero ha sferrato calci e gomitate verso gli operatori, uno degli agenti ha riportato un trauma contusivo distorsivo successivamente giudicato guaribile in 5 giorni.

Il 33enne una volta trattenuto è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, posto in fermo presso le celle di sicurezza.