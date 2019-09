Crotone: tenta il furto in un cantiere a pochi passo dal centro, arrestato

Un furto è stato sventato nella serata di ieri a Crotone dagli agenti della Squadra Volante che hanno acciuffato e arrestato in 51enne, M.G.

I fatti si sono svolti all’ angolo tra corso Mazzini e via Napoli, presso un cantiere edile recintato. Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo, che alla loro vista cercava di dileguarsi mentre imbracciava dei cavi in rame per impianti termoidraulici.

Il ladruncolo è stato dunque inseguito e ammanettato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto al regime degli arresti domiciliari.