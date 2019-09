Donazione sangue, emergenza estiva ben gestita dal Gom: raccolte 500 sacche in più

E giungono al termine dell’estate i ringraziamenti da parte del Dipartimento di Medicina Trasfusionale Sud, e con esso la Uoc di Medicina Trasfusionale del Gom, il CT di Locri e Polistena della Asp di Reggio Calabria, a tutti i donatori di sangue per la gestione delle emergenze di questa calda estate.

Il Dipartimento emotrasfusionale reggino non solo è riuscito a garantire il totale soddisfacimento di tutta l’attività provinciale, ma ha contribuito anche al fabbisogno regionale, fornendo emocomponenti ad altre aziende regionali. “Rispetto al periodo di riferimento dello scorso anno (Luglio - Agosto) – riferisce Alfonso Trimarchi, direttore del Dipartimento - il lavoro costante ed intenso delle associazioni e l’estrema sensibilità dei donatori, hanno permesso di raggiungere un risultato incredibile, oltre ogni aspettativa: quasi 500 unità in più di Sangue Intero, in controtendenza rispetto ai dati nazionali”.

Questo successo ci dimostra che l’attenzione ai bisogni altrui da parte di tutta la comunità e quindi l’atto della donazione come stile di vita per noi stessi e per gli altri, può essere raggiunto anche in un contesto come il nostro, spesso sottovalutato e bistrattato ma che al contrario in questa occasione ha mostrato la parte migliore”.