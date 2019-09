Avviata la due giorni della festa “La Calabria di tutti”

Ha preso il via ieri, 2 settembre, la due giorni della festa “La Calabria di tutti” – organizzata dal gruppo “La Sinistra” in Consiglio regionale – con il dibattito politico “Lo sport per tutti nella Calabria di tutti”.

Al dibattito – moderato da Maria Spoto – hanno partecipato Giovanni Nucera, consigliere regionale delegato allo sport, politiche giovanili, associazionismo e volontariato, Giovanni Latella, Consigliere delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Nino Zimbalatti, assessore alla Polizia locale e Sicurezza urbana del Comune di Reggio Calabria, Filippo Burrone, consigliere delegato alla manutenzione stradale, Maurizio Condipodero, presidente Coni regionale, Giovanni Germoleo vice presidente del CIP e presidente regionale della FITARCO, e – in qualità di giornalisti intervenuti al dibattito – Antonella Chirico, Giorgio Neri e Domenico Suraci.

“Abbiamo cercato di fare una piccola rivoluzione copernicana per quanto riguarda lo sport in Calabria. In particolare vogliamo che lo sport, nonostante le difficoltà con cui a volte ci scontriamo nel nostro territorio, sia effettivamente di tutti. Per questo abbiamo ritenuto necessario coinvolgere lo sport paralimpico nei vertici regionali calabresi aprendo, per la prima volta nella storia dell’amministrazione regionale calabrese, le porte della Commissione regionale dello sport al Comitato Paralimpico. Con il sostegno e l’aiuto di tutte le associazioni, federazioni, del Coni e del Presidente della Regione Mario Oliverio siamo riusciti a portare investimenti importanti sullo sport in questi anni. Parliamo di oltre 100 milioni per gli impianti sportivi con i bandi del 2018, cui si aggiungono i bandi che sono al via per questo anno con una cifra messa in disponibilità complessivamente di 200 milioni” sostiene il consigliere regionale delegato allo sport Giovanni Nucera.

Per il Presidente del Coni regionale Maurizio Condipodero si può parlare a buon diritto di un reale impegno per quanto riguarda lo sport in Calabria, non solo per i grandi investimenti che sono stati fatti, ma anche per il nuovo approccio sinergico che è stato dato dall’attuale Governo regionale. Un approccio globale, che ha reputato necessario ascoltare tutte le federazioni e le associazioni sportive aprendo una proficua fase interlocutoria con chi lo sport lo fa ogni giorno sul campo e che ha portato quindi a soluzioni che hanno una effettiva aderenza ai bisogni di ogni singolo territorio.

Un approccio incentrato alle necessità delle federazioni e delle associazioni sportive che ha convinto anche a rimodulare i nuovi bandi consentendo a tutti di potervi accedere.

“La Regione Calabria mette a disposizioni i suoi funzionari alla Cittadella regionale per qualsiasi dubbio o per sostenere i partecipanti nella fase di compilazione della modulistica richiesta. Con lo stesso scopo verrà aperto a Reggio Calabria uno sportello presso la sede della Città metropolitana affinché le istituzioni possano essere davvero vicine a chi nei nostri territori dona tutto il proprio impegno e dedizione per fare dello sport un reale mezzo di crescita culturale ma anche economica” conclude il capogruppo “La Sinistra” Giovanni Nucera.