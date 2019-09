Il Rende Calcio si rinforza con tre nuovi giovanissimi innesti. Svincolato dalla Sampdoria ma in attesa di transfert arriva dunque ed a titolo definitivo, con un contratto biennale, Markus Soomets, centrocampista 19enne. Stessa formula, per un altro centrocampista, l’ex Pescara Ndiaye Moussa (20 anni). Infine dal Verona sbarca a Rende, in prestito fino a giugno, l’attaccante 19enne Abdoulaye Traore.