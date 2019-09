Calcio, Lnd: nuova stagione, presentati i calendari di Eccellenza e Promozione

Si è svolta ieri pomeriggio, presso la sala convegni del CR Calabria, la consueta festa di inizio stagione con la presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione. Nel primo torneo, alla prima giornata, subito il mach tra Sambiase Lamezia e Morrone che lo scorso anno infiammò il campionato di Promozione.

A fare gli onori di casa il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi che ha voluto ricordare con un minuto di silenzio commovente e ricco di significati la memoria di Orlando Bombardieri, storico Presidente del CRA Calabria, Piero Lo Guzzo, una vera icona del calcio calabrese già Coordinatore del SGS Calabria; e Marco Calderaro, il giovane calciatore tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso mese di Agosto (LEGGI).

I saluti istituzionali sono stati portati da Francesco Longo, Presidente CRA Calabria, Raffaele Pilato, Presidente AIAC Calabria e da Maurizio Cavallo, Presidente AIC Calabria.

A seguire Mimmo Archinà, Settore Tecnico AIA, ha reso note le nuove regole introdotte dalla Circolare n.1 IFAB con puntuale approfondimento delle casistiche seguito da un confronto con capitani ed allenatori.

Infine, la parola è tornata al Presidente Mirarchi che nel suo discorso ha trattato diversi argomenti: a partire dal rispetto delle regole, degli avversari e degli arbitri per avere un campionato migliore e renderlo ancor più avvincente, per poi porre l’attenzione sui protagonisti dello spettacolo, calciatori, allenatori, arbitri e dirigenti a cui spetterà il compito di mantenere comportamenti professionali, seppur dilettanti: “è il campionato di tutti, teniamolo bene in testa e comportiamoci da persone che amano questo splendido sport”.

Altri argomenti trattati riguardano la convenzione che la LND ha stipulato con una nota Banca per agevolare le società in difficoltà economiche con prestiti a tasso agevolato. L’accento è stato poi posto sull’impiantistica sportiva che sta vivendo un momento positivo con l’inaugurazione di diversi nuovi campi in erba artificiale ed altri in fase di costruzione ed al bando che la Regione Calabria ha predisposto per il finanziamento degli investimenti nel settore sportivo.

Il Presidente si è soffermato poi sull’aspetto della sicurezza in occasione dell’evento gara, argomento da non sottovalutare e che potrebbe portare anche a conseguenza spiacevoli in assenza di adeguati comportamenti posti in essere dalle società.

Le società presenti sono state informate della decisione di intitolazione del campionato Under 17 Elite a Piero Lo Guzzo, con l’applauso convinto della sala a dimostrazione della validità della scelta fatta.

Si è poi proceduto alla premiazione degli allenatori vincenti i campionati 2017/2018 vale a dire Cosimo Sarli (Corigliano Calabro - Eccellenza), Lorenzo Stranges (Morrone – Promozione A), Maurizio Panarello (San Luca – Promozione B) e Gianluca Caravella (Sambiase Lamezia Under 19).

Premiati anche gli arbitri promossi in CAI: Pietro Lenti (Sez. Paola), Andrea Spasari (Sez. Soverato) e Salvatore Carvelli (Sez. Crotone).

Consegnati poi i Premi Disciplina della stagione sportiva appena conclusa alle società Paolana (Eccellenza), San Fili Calcio 1926 (Promozione A), San Luca (Promozione B) e Rossanese (Under 19 Regionale).

Riconoscimento anche per le società che si sono aggiudicate le classifiche del Premio Giovani istituito dalla Lega Nazionale Dilettanti per premiare le società che maggiormente hanno puntato sulla valorizzazione dei giovani: Paolana (Eccellenza), Rossanese (Promozione A) e Africo (Promozione B).

A tal riguardo il Presidente ha informato i presenti che in questa stagione sportiva saranno premiate anche le società classificatesi in seconda e terza posizione. Un investimento importante della LND che continua così l’importante percorso di valorizzazione dei giovani avviato ormai da qualche anno.

Al termine delle premiazioni è arrivato il momento tanto atteso della presentazione dei calendari.