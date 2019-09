Cirò Marina. Cade in un pozzo artesiano mentre fa lavori, salvato dai vigili

Stava eseguendo alcuni lavori nel recinto della sua abitazione, quando, per cause in corso di accertamento, è scivolato in un pozzo artesiano di 12 metri con all’interno dell’acqua.

Brutta avventura per un 58enne di Cirò Marina, che è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. A seguito della caduta, un parente ha chiamato la sala operativa del comando provinciale Vigili di Crotone per chiedere un intervento.

Sul posto, in via Cronin, è arrivata la squadra del distaccamento cittadino che si è calata nel pozzo, mentre il capo reparto ha richiesto anche due unità SAF, lo Speleo Alpino Fluviali, specialisti in questo tipo d'interventi, ed un’autoscala.

A causa della vicinanza di cavi elettrici le manovre di quest’ultima sono state difficili ma il ferito è stato comunque messo in salvo e consegnato alle cure dei sanitari del 118 presenti durante tutta l’operazione. Per i rilievi del caso presenti i Carabinieri e l’ispettorato del lavoro.