Mormanno abbraccia la centenaria Giuseppina Minervini

L’amministrazione di Mormanno, guidata da Giuseppe Regina, ha abbracciato la centenaria Giuseppina Minervini. Classe 1919 la donna ha raggiunto il traguardo di essere una delle tante centenarie del Pollino. Insieme ai suoi familiari, nipoti, amici l'amministrazione comunale ha voluto essere presente per tributare alla signora Giuseppina il giusto riconoscimento ed evidenziare come “gli anziani siano una risorsa importante in termini di saggezza e di esperienza della quale - ha continuato il Sindaco - dobbiamo farne tesoro”.

Non nasconde la commozione il sindaco che ha detto: “Non capita tutti i giorni di poter salutare e festeggiare, a nome e per conto dell'Amministrazione comunale, un cittadino che arriva al traguardo di vita dei 100 anni. Emozionante e carico di significato poter omaggiare Giuseppina Minervini per questa importante tappa di vita. Un secolo di storia cittadina passata sotto i suoi occhi e che ha saputo vivere da protagonista con la sincera dedizione alla famiglia ed alla comunità”.

Ha quindi annunciato di lavorare a favore delle politiche sociali e sostegno per gli anziani che “continuano a rappresentare un'ampia fascia di popolazione della nostra cittadina e che rappresentano la memoria storica che siamo chiamati a tutelare ed accompagnare”.