Blocco discarica Lamezia. Il Comune ai cittadini: “Non gettate rifiuti per strada”

Si appella al buonsenso dei cittadini di Lamezia Terme la Commissione Straordinaria della cittadina. E lo fa a causa del blocco delle attività nella discarica di Lamezia Terme in località Stretto che accoglieva gli scarti di lavorazione degli impianti di San Pietro Lametino e di Alli.

La commissione chiede collaborazione per cercare di “salvaguardare, per quanto possibile, il decoro urbano e rispondere ai disagi con il rispetto degli orari di conferimento, evitando abbandoni abusivi sulle strade della città, che arrecano oltre ad un degrado dei luoghi pure difficoltà ulteriori nella raccolta e conseguenti problemi igienico - sanitari da scongiurare”.

Nel comunicato la commissione conferma il blocco delle attività e conferma il fatto che la “mancanza di una discarica in cui conferire gli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti, ai quali i Comuni conferiscono i propri rifiuti, ha prodotto a cascata una riduzione dei quantitativi in e una situazione di degrado cittadino, per la difficoltà di operare la raccolta da parte della Lamezia Multiservizi, gestore del servizio costretto a detenere il rifiuto in cassoni ed in mezzi ormai pieni non potendo conferire tutto il quantitativo giornaliero prodotto”.

L’Amministrazione conferma poi di essere “in continuo contatto con il competente Dipartimento regionale per verificare soluzioni alternative e definire le azioni da produrre per una soluzione rapida del problema insorto”.