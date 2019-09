Polistena: la comunità Luigi Monti grata al Club Inner Wheel di Palmi

Una vacanza inaspettata…. Grazie alle socie del Club Inner Wheel di Palmi quest'anno due ragazzi, ospiti della comunità Luigi Monti di Polistena, hanno potuto vivere un intenso week end presso il villaggio vacanze Faro Punta Stilo di Guardavalle. Erano increduli, che per loro, ci fosse la possibilità di fare una vacanza.

"Un regalo gradito che gli ha permesso di trascorrere dei giorni felici rafforzando la loro amicizia dal sapore di fratellanza." - si legge in una nota stampa diffusa dalla Comunità Luigi Monti di Polistena -

"O., 16 anni proveniente dall'Africa, ha vissuto - si legge ancora - dei momenti gioiosi ed indimenticabili, lui che il mare lo ha attraversato per raggiungere una nuova terra e vivere una vita migliore, con questa opportunità invece lo ha potuto vivere con spensieratezza e sano divertimento. L’altro ragazzo G., 15 anni, ha messo da parte per un paio di giorni il ricordo di un anno complesso e pieno di paure per il suo futuro.

Le innerine di Palmi, per concludere e festeggiare il service appena realizzato, hanno organizzato una conviviale a cui hanno partecipato i due ragazzi, il direttore della Comunità Fratel Stefano Caria e la coordinatrice Rita Gerace."

"In quella sede O. e G. - si legge infine - hanno raccontato di una splendida esperienza e hanno voluto ringraziare le socie del Club per la loro splendida sensibilità, omaggiandole con un oggetto che rappresenta delle mani che offrono e accolgono un girasole. Le mani simboleggiano l’accoglienza del prossimo con spirito di amicizia, il girasole simboleggia invece l’allegria, la solarità e la vivacità, esprime anche gratitudine oltre che rispetto e ammirazione per la persona che lo riceve in dono.

Altre volte il club Inner wheel di Palmi ha messo in atto gesti concreti di solidarietà nei confronti dei ragazzi ospiti della Comunità Luigi Monti e questo non sarà sicuramente l’ultimo visto il loro splendido senso di servizio e di amore verso il prossimo."