Lotta. Al Maestro crotonese Maurizio Tripaldi la stella di bronzo al merito sportivo

Maurizio Tripaldi

Importante riconoscimento del Coni nazionale al M° Maurizio Tripaldi che, recentemente, ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell’avvenuto conferimento della “Stella di bronzo al Merito Sportivo”, che sarà consegnata durante una cerimonia pubblica la cui data è ancora da fissare.

“Sono rimasto sorpreso e contento di vedere la lettera firmata dal presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò – afferma commosso Tripaldi - condivido il premio con l’amico M° Enzo Migliarese che presiede l’Accademia Karate Crotone, associazione dove opero da qualche anno dirigendo il settore Lotta e con il quale abbiamo iniziato un piacevole percorso; ringrazio quindi le Istituzioni e loro Dirigenti che hanno voluto e sostenuto il raggiungimento di questo importante riconoscimento vale a dire il Coni Regionale, la Delegazione Coni di Crotone, il Comitato Regionale e la Federazione nazionale Fijlkam”.

Il Maestro, pioniere della Lotta crotonese, ha iniziato da ragazzo a praticare diversi sport, dall’atletica leggera, al nuoto, al pugilato alla ginnastica ed alla lotta ottenendo ottimi risultati sia da atleta che da tecnico.

Dopo la qualifica di Istruttore Federale presso Il Centro Olimpico Federale, nel 1985, ha proseguito il suo iter formativo e dirigenziale ottenendo la qualifica di Maestro di Lotta nel lontano 1993; è stato uno dei collaboratori più fedeli del compianto Professore Cammariere ed ha formato tanti campioni ed appassionati della disciplina, contribuendo con la sua esperienza a forgiare tantissimi atleti, insegnanti e dirigenti.

Sempre attento allo sviluppo della disciplina nel territorio Tripaldi ha ricoperto per moltissimi anni il ruolo di Delegato provinciale, mentre, a livello regionale, vari incarichi dirigenziali fra cui quello di Commissario Tecnico, rendendosi protagonista di numerose iniziative che univano lo sport con il sociale.

Il riconoscimento arrivato oggi il Maestro ha voluto dedicarlo alla sua famiglia, agli atleti, ai tecnici ed a coloro che nel corso degli anni hanno contribuito alla sviluppo della Lotta, ricordando in primis il prof. Salvatore Cammariere.

“Grande soddisfazione nell’AKC – scrive il M° Enzo Migliarese, Presidente del sodalizio - per gli importanti riconoscimenti ricevuti dai propri associati, non solo per i risultati agonistici ma per tutto il lavoro svolto nel corso degli anni mirato esclusivamente all’insegnamento della passione per lo Sport ed in questo caso della Lotta Olimpica che generazioni di giovani e meno giovani hanno potuto assaporare”.

“Un ringraziamento speciale – aggiunge - va a quelle persone che ci hanno preceduto insegnandoci ed aiutandoci a tramandare tutto questo”.