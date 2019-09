Si oppone al controllo venatorio, cacciatore denunciato

Nella mattinata di domenica, in occasione della preapertura della stagione venatoria, le Guardie Ecozoofile di Lamezia Terme, impegnate in dei controlli, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cacciatore per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le sue generalità e per interruzione di pubblico servizio.

L’uomo sosteneva infatti che le Guardie non fossero titolate alle funzioni di vigilanza venatoria e, dunque, ha opposto resistenza al controllo, rifiutandosi anche di fornire le sue generalità ed i titoli abilitativi alla caccia, interrompendo così e per ore il servizio degli agenti.

Una denuncia “pesante” - le pene in tal senso sono state infatti fortemente inasprite dal Decreto Sicurezza Bis - che il cacciatore si sarebbe potuto risparmiare semplicemente documentandosi sui poteri e funzioni delle Guardie.