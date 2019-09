Violento impatto sulla statale: cinque i feriti tra cui una donna incinta, tre sono gravi

Cinque persone rimaste ferite, di cui tre in modo grave e più lievi le altre due, tra queste anche una donna incinta. È il bilancio dell’ennesimo incidente sulle strade della Calabria.

L’impatto - che come testimoniano le foto appare piuttosto violento - è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla Statale 18, nel tratto di Nocera Terinese, in prossimità del villaggio del golfo.

Tre le vetture rimaste coinvolte: una Smart, una Fiat Panda ed una Ford Focus. Le persone ferite gravemente sono quelle che viaggiavano sulla prima utilitaria e una coppia che era invece a bordo della Fiat, il cui conducente tra l’altro è anche rimasto incastrato nell’abitacolo, tra le lamiere, ed è stato estratto dai vigili del fuoco.

Feriti in modo lieve i passeggeri della Focus, l’autista ed una ragazza che, come dicevamo, è in stato interessante. Sia quest’ultima che gli altri tre sono stati affiati al personale medico del Suem 118 e immediatamente trasportati in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lamezia Terme e del distaccamento volontario di Martirano Lombardo, oltre a tre ambulanze ed ai carabinieri per gli accertamenti di competenza sulla dinamica del sinistro.

Disagi si sono registrati sulla Ss 18, chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di soccorso.