Movida movimentata a Cosenza, in quattro denunciati per droga e per lesioni

Una movida movimentata quella del weekend ancora in corso e sulla quale hanno concentrato la loro attenzione gli uomini della polizia bruzia, impegnati - nell’ambito dell’operazione ormai nota come “Blu nell’estate” - a controllare i luoghi più frequentati da giovani e non solo, soprattutto il sabato sera.

Proprio in questo contesto, nella serata di sabato scorso, gli agenti hanno denunciato quattro persone, una per detenzione di droga e altre tre per lesioni aggravate.

Nel primo caso si tratta di un 24enne cosentino (G.I.) che è stato beccato dalla squadra volante con circa 120 grammi di marjuana. Il giovane, fermato per un controllo su strada nel centro cittadino, alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi di una dose che aveva addosso.

Il gesto, però, non è sfuggito alla pattuglia che dopo una perquisizione gli ha trovato altre 11 dosi di marijuana, che è stata ovviamente sequestrata, mentre per il 24enne inevitabile il deferimento con l’accusa di detenzione ai fini dispaccio di stupefacente.

Nella stessa serata, poi, sono stati individuati e denunciati tre stranieri - un cittadino turco e due di nazionalità marocchina, e tutti regolari in Italia - che hanno scatenato una lite nata per dei futili motivi e poi degenerata con delle lesioni reciproche.